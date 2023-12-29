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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:42

PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli yürütülen ve İstanbul, Van ve Şırnak illerini kapsayan PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, 18 şüpheli şahıs Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonel çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Tekirdağ Adliyesine götürüldü. Tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli mercilerce, toplamda 9 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı 7 şüpheli şahıs hakkında ise tutuklama kararı verildi.

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PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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