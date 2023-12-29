Reis yine sözünü tuttu

Asgari
ücretteki rekor artış vatandaşı sevindirdi. İşte sokağın nabzı:
KONYA
Göksel Hoyrazpınar (İşçi):
Allah devletimizden
razı olsun. Reis aylardır böyle bir
zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü
tuttu. Vatandaşı için gece gündüz demeden
çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde
49'luk zam tabii ki güzel. Beni çok mutlu etti.
Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor.
Enflasyon da düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağınainanıyorum.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ali Yanık (İşçi):
Birçok sorunla ve düşmanla mücadele eden devletimiz her zaman olduğu gibi yine bizi unutmadı. Bence güzel bir zam oldu. İnsanların refahı ve geçimini sağlaması için büyük bir artış oldu. Enflasyonla mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tüm sınırları zorlayıp bizler için elinden geleni yapıyor.
AKSARAY
Kenan Asay (Çalışan):
Arkadaşlar arasında
tahmin ediyorduk. Ben 15 bin TL olabileceğini
düşünüyordum ama 17 bin 2 lira oldu.
Bizim tek temennimiz asgari ücrete gelen zamla birlikte inşallah 2024 yılında ülkemizin ekonomik anlamda bir düzlüğe girmesi. Zor zamanları hep birlikte aşacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz.
Recep Fillikçi (İşçi):
17 bin 2 lira bizim tahmin ettiğimiz bir rakam değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Yeni yılda enflasyondaki düşüşten çok umutluyuz.
KAYSERİ
Alparslan Erdoğan (Su tesisatçısı):
Cumhurbaşkanımız ağırlığını koyarak asgari ücrete yüzde 49'luk bir oranla yapılabilecek azami zammı yaptı. Asgari ücret fazla mesai ile birlikte 20 bin lirayı buluyor. Bu asgari ücret şu anda cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti olarak tarihe geçti.
ADANA
Muhammed Kocabey (Kargo çalışanı)
Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben daha
düşük bekliyordum. Çok sevinçliyim.
Hamdi Eren Gündoğdu (Kargo çalışanı):
Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
Alihan Özdemir (Kargo çalışanı):
Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur.
DİYARBAKIR
Murat Çaçan (Bina görevlisi):
Beklentim
17 bin civarıydı. Cumhurbaşkanımız, bakanlar
ve asgari ücret komisyonunun belirlediği yüzde
49 artış beklentimizi karşılamıştır. Bu aşamadan
sonra da, firmaların asgari ücret arttı diye
ürünlere fahiş zam yapmamasını istiyoruz.
TRABZON
Sezgin Kaşıkçı (Özel sektör çalışanı):
Devletimiz her zaman
olduğu gibi çalışanın yanında oldu ve
olmaya devam edecektir. Yüzde 49'luk
artış beklentileri karşıladı.
Leyla Aydemir (Özel sektör çalışanı):
Devletimiz çalışanını,
vatandaşını asla yalnız bırakmadı.
Yüzde 49'luk bir artış beklediğimizin üstünde oldu.
GÜMÜŞHANE
Hasan Karabulut (Esnaf):
Gümüşhane'de çay ocağı işletiyorum ve asgari ücretle personel çalıştırıyorum. Devletimiz sağ olsun.
RİZE
Resul Uzun (Esnaf):
Asgari ücretin
17 bin TL olmasını memnuniyetle karşıladık. Devletimiz imkânları kullanarak işçinin yanında oldu.
ERZURUM
Yakup Kına (Satış görevlisi):
Devletimiz asgari ücret konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Asgari ücrete yapılan zammı duyan bazı kesimin fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçilmesini istiyoruz. Devletimiz bunu da yapacaktır.
Tolga YANIK-Murat KARAMAN-Mehmet BONCUK-Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ- Özgür ÖZDEMİRSelda FIRAT-Mustafa BAYRAK-Ayşe Nur ERDOĞDU/
SABAH