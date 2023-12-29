Reis yine sözünü tuttu

Asgariücretteki rekor artış vatandaşı sevindirdi. İşte sokağın nabzı:Allah devletimizdenrazı olsun. Reis aylardır böyle birzam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünütuttu. Vatandaşı için gece gündüz demedençalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde49'luk zam tabii ki güzel. Beni çok mutlu etti.Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor.Enflasyon da düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağınainanıyorum.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Birçok sorunla ve düşmanla mücadele eden devletimiz her zaman olduğu gibi yine bizi unutmadı. Bence güzel bir zam oldu. İnsanların refahı ve geçimini sağlaması için büyük bir artış oldu. Enflasyonla mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tüm sınırları zorlayıp bizler için elinden geleni yapıyor.Arkadaşlar arasındatahmin ediyorduk. Ben 15 bin TL olabileceğinidüşünüyordum ama 17 bin 2 lira oldu.Bizim tek temennimiz asgari ücrete gelen zamla birlikte inşallah 2024 yılında ülkemizin ekonomik anlamda bir düzlüğe girmesi. Zor zamanları hep birlikte aşacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz.17 bin 2 lira bizim tahmin ettiğimiz bir rakam değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Yeni yılda enflasyondaki düşüşten çok umutluyuz.Cumhurbaşkanımız ağırlığını koyarak asgari ücrete yüzde 49'luk bir oranla yapılabilecek azami zammı yaptı. Asgari ücret fazla mesai ile birlikte 20 bin lirayı buluyor. Bu asgari ücret şu anda cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti olarak tarihe geçti.Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben dahadüşük bekliyordum. Çok sevinçliyim.Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur.Beklentim17 bin civarıydı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarve asgari ücret komisyonunun belirlediği yüzde49 artış beklentimizi karşılamıştır. Bu aşamadansonra da, firmaların asgari ücret arttı diyeürünlere fahiş zam yapmamasını istiyoruz.Devletimiz her zamanolduğu gibi çalışanın yanında oldu veolmaya devam edecektir. Yüzde 49'lukartış beklentileri karşıladı.Devletimiz çalışanını,vatandaşını asla yalnız bırakmadı.Yüzde 49'luk bir artış beklediğimizin üstünde oldu.Gümüşhane'de çay ocağı işletiyorum ve asgari ücretle personel çalıştırıyorum. Devletimiz sağ olsun.Asgari ücretin17 bin TL olmasını memnuniyetle karşıladık. Devletimiz imkânları kullanarak işçinin yanında oldu.Devletimiz asgari ücret konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Asgari ücrete yapılan zammı duyan bazı kesimin fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçilmesini istiyoruz. Devletimiz bunu da yapacaktır.SABAH