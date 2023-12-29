SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi

"16 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir."