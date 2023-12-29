Trabzon’da binler “Teröre lanet, Özgür Filistin” için yürüyüşü

Trabzon'da, Filistin Dayanışma Platformu tarafından Teröre lanet,Özgür Filistin' düzenlendi. Dev yürüyüşe Adelet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Ortahisar Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi Kent Meydanına yürüdü. Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazzeli Mohamned Abuloz ve binilerce vatandaş katıldı. Yürüyüşte kalabalık hep bir ağızdan, 'Siyonist devlet, yıkılacak elbet, Katil İsrail Filistin'den defol, Şehitler ölmez vatan bölünmez, Korkma üzülme Rabbimiz bizimle. İnsanlık onuru Siyonizm'i yenecek, Trabzon Filistin omuz omuza, direne direne kazanacağız' sloganları attı.

"Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar, terörün kökünü kazıtıncaya kadar durmak yok"

Yürüyüş sonrası konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Büyük bir kalabalıkla yürüdük. 7 Ekim'den itibaren Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Soykırım yapılıyor. Bebekler, çocuklar katlediliyor. 20 binin üzerinde Filistinli şehit edildi. Çocuklar şehit edilirken uluslararası sözleşmelere imza attığını iddia eden devletler sessiz kalmaya devam ediyor. Türkiye olarak en başından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuk katliamının durması ve akan kanın bitmesi için mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. BM güvenlik konseyinin huzuruna getirilen ateşkeş önerileri sadece ABD'nin 'Hayır' oyu ile savaşa devam ediliyor. Haksız, hukuksuz, hukuka aykırı kararların alındığı dünya düzeninin değişmesini Türkiye olarak seslendirmeye devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelede durmak yok" dedi.

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATIYOR

Mitinge katılan Gazzeli Muhammed Abuloz ise, "Şehitler, şehadete yükseldi. Filistin şehitleri, Mehmetçik şehitleri şehadet şerbetini içti. Filistinlilerin sesi oldunuz. 83 gündür savaş devam ediyor. Tüm dünya sessiz kaldı. Çocuklar bombalanıyor. Çocuklar, 'Anne ben ölecek miyim? Babam neredesin?' diye çığlık atıyor. Her şeye rağmen oradaki insanlar şehadetle müjdeleniyor" ifadelerine yer verdi.

"Yakın zamanda Kudüs'te birlikte namaz kılacağız inşallah"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise yaptığı konuşmasında, "Sizin yüzünüzdeki öfke ve gözelerinizdeki hüzün bizim için çok kıymetli. Bizim yanımızda olduğunuz için söyleyecek söz bulamıyorum. Filistin'den, Gazze'den size selam olsun. Yakın zamanda Kudüs'te birlikte namaz kılacağız inşallah" dedi.

TRABZON GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "ABD'nin piyonu, maşası, aparatı olan PKK evlatlarımıza saldırdı. Onlara karşı tepkimizi en şiddetli şekilde ortaya koyduk. Kandilin çocukları meclisten Trabzon'a laf attı. Onlara haddini bildireceğiz. Kandil'in çocukları siz bizi tanımıyorsunuz. Size kendimizi 15 yaşındaki Eren Bülbül'le tanıttık. Tanımıyorsanız nice Eren'ler geliyor. Gereğini size yapacaktır. Trabzon'u Tekirdağ'ı küçümsemeyin. Trabzon size gereğini yapacaktır. Filistin için, şehitlerimiz için, insanlık için buradayız. Filistin kendi topraklarında mülteci durumuna düşürülmüş, her türlü hakları ellerinden alınmıştır. BM, Arap Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı, AB, herkes sussa biz susmayacağız. Biz susarsak tarih susmayacak. Tarih susarsa hakikat susmayacak. Biz de susmayalım. Zulmün karşısında tarafsızlık namussuzluktur. Filistinli kardeşlerimizle beraber olmak zorundayız. Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te sadece Filistinli kardeşlerimiz değil insanlık ölüyor. Filistin'de akan kana susanlara, yükselen feryatları duymayanlara, oluk oluk kan akarken kanları görmeyenlere yazıklar olsun. Sadece meydanlarda nutuk atıp, gözyaşı dökmüyoruz. Elimizi taşın altına koyduk, yönümüzü Kudüs'e, Gazze'ye yönelttik" ifadelerine yer verdi.

Mitingin ardından İl Müftü vekili Şakir Şahin tarafından şehitlerimiz ve Gazze şehitleri için dua yapıldı.