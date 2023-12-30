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Giriş Tarihi: 30.12.2023 12:52 Son Güncelleme: 30.12.2023 13:06

Süper Kupa finali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Süper Kupa finali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

Bakan Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Süper Kupa finali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma
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