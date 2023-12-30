Bakıcının senet oyunu

Konya'da yaşayan ve bir şirketin hissedarı olan A.B., 2021'de 90 yaşında öldü. A.B.'nin ölümünün ardından herhangi bir borç, alacak veya ticari ilişkiye dayanmayan, toplamda 2.5 milyon TL'lik icra takibi başlatıldı. Bunun üzerine ailesi polise başvurdu. İnceleme başlatan polis, A.B.'nin ölümünden önceki bakıcısı ve onunla birlikte hareket eden yakınlarını takibe aldı. Ekipler yapılan çalışmalar sonrası bakıcı ve yakınlarının A.B.'nin ölümünden kısa süre önce yaşlılığından faydalanıp boş senetlere imza attırdıklarını tespit etti. Konya ve Edirne'de yapılan eşzamanlı operasyonda bakıcı ve işbirlikçisi 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 996 bin TL olan 7 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.