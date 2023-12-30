Garson’dan çıkan mahrem imamlara müfettiş kıskacı

SABAH, 2017 yılında FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasını yöneten isimlerin sekreteryasında görev yapan "Garson" isimli gizli tanığın teslim ettiği 2 SD kartından MİT tarafından 6 yıllık çalışma sonrasında çözüldüğünü duyurmuştu.



16 YILLIK ARŞİV ÇIKTI

Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti. 16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatında görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, polislerin örgüt üyesi olup olmadığı, örgüt üyelerine hangi isimlerin mahrem abilik yaptığı, il sorumluları, bölge sorumluları gibi veriler rastlanmıştı.



AÇIĞA ALINAN İSİMLER İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderilen veriler Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim tarafından tek tek incelendikten sonra örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan polislerle ilgili idari soruşturma başlatılarak müfettişler görevlendirildi. Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi. Tespit edilen bu isimlerle ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.



GÜLEN'E RAPOR VERİLDİ

SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi. FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldığı öğrenildi.