Prangalar kırıldıkça çığır açan ülke olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Maltepe'deki Turkcell Küçükyalı Plaza'da düzenlenen "Geleceği Yazanlar Platformu 10. Yıl Etkinliği"ne katıldı. Şimdiye kadar 10 milyon kullanıcıya ulaşılan proje kapsamında, 30 bin gencin dijital tabanlı, 300 gencin ise sınıf içi eğitimle iş dünyasına hazırlanıyor olmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şunları söyledi:Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan genç kızlarımızın ve kadınlarımızın, bu gelecek yazımında rol alması, ülkemizin gelişmesi için harcanan çabanın iki katına çıkarılması demektir. Bu gözle bakıldığında, bir gelecek meselesi olan siber güvenlik alanında, kadın çalışanların sayısını artırmak, kadınların sektörde daha fazla varlık göstermelerini sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak ayrı bir önem kazanacaktır.Gerçek dünyadaki suçlar ve hak ihlalleri için yaptığımız gibi, sanal âlem için de altyapı kurmak, teknoloji okuryazarı olmak ve tehdit edici unsurlara karşı her türlü savunmayı güçlendirmek için çalışmalıyız. Gün geçtikçe önem kazanan bu sektör, kadınlarımız için de çok büyük bir potansiyel barındırıyor. İlk büyük ölçekli bilgisayarı bir kadının geliştirdiğini, ilk gizli kodlama sistemini yine bir kadının yazdığını hatırlatmak isterim.Sizler de siber güvenliğin 'süper kadınları' olarak bugün ve gelecekteki hemcinslerinize rol model teşkil ediyorsunuz. Genç kızlarımızın ve kadınlarımızın, ellerine emanet edilen geleceğimizi, bir nakış gibi ince ince işleyerek gelecek nesillere bırakacağına hiç şüphem yok. Zihinlerdeki prangalar kırıldıkça, kadın dirayeti ve zarafeti her alana taşındıkça, bilgi teknolojilerinde çığır açan bir ülke olmaya daha da yakınlaşacağız.Teknoloji ile kurduğunuz ilişkide vicdanınızı sizi üstün kılan erdemlere ve değerlere sabitleyip, zihninizi uçsuz bucaksız keşifler yolculuğuna çıkarmalısınız. Genç kızlarımız güçlendikçe, ülkelerinde, bölgelerinde ve tüm dünyada diğer kadınların da güçlenmesine vesile olacaklar. Savunma sanayii, enerji, finans, sağlık, eğitim gibi her alanda kadınlarımızın emeği arttıkça, Türkiye Yüzyılı için kurduğumuz hayaller gerçeğe daha da yaklaşacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından savaş ve savaşın etkilerine Filistinli çocukların bakış açısıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Taksim Meydanı'nda açıldı. Serginin açılış törenine Emine Erdoğan da katıldı. Sergide, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor. Sergide İsrail'in son saldırılarının ardından hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm yer alıyor. Bir diğer bölümde ise İsrail'in son saldırılarında şehit olan çocukların eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergileniyor. 'Dökme Kurşun Operasyonu' döneminde Emine Erdoğan'ın gözyaşlarıyla yaptığı konuşmayı izleyen Gazzeli Maysa Yusuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı" notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de yer sergide alıyor.