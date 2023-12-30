SON DAKİKA | 37 ilde Kahramanlar-38 operasyonu! 189 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 189 şüpheli gözaltına alındı.

MİCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."