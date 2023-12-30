Taziyeden döndüklerı köye cenazeleri geldi

Sakarya'da yoğun sis ve aşırı hız nedeniyle 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 5'inin cenazesi Giresun, Osmaniye ve Adana'da toprağa verildi. Giresun'dan yakınları Ömer Mandal'ın cenazesinden dönerken Sakarya'da yaşanan kazada ölen Kenan Cin ve Erdoğan Mandal memleketleri Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere Köyü'nde toprağa verildi.Kazada ölen Nihal Yıldız (53) ve kuzeni Hüseyin Kamil Yıldız (31) ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Ellek beldesinde toprağa verildi. Düziçi'ndeki akrabalarının cenazesi için geldikleri memleketlerinden taziye sonrası İstanbul'a dönüş yolunda hayatını kaybeden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın yakınları gözyaşı döktü. Cenazeye Yıldız ailesinin akrabalarının yanı sıra, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ve vatandaşlar katıldı. Kazada hayatını kaybeden TIR sürücüsü Abidin Ataşlı'nın (44) cenazesi ise memleketi Adana'da toprağa verildi.10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı kazaya karışan ve ismi açıklanmayan 7 sürücü dün adliyeye sevk edildi. Sürücülerden bazılarının yaralanma sonucu vücudunda sargılar olduğu görüldü. Kazaya karışan bir sürücünün kazadan hemen sonra elinde cep telefonluyla çekim yaptığı ortaya çıktı. Habercilerin olay yerinde çektiği fotoğraflara elinde cep telefonuyla kayıt yaparken yakalanan sürücü, dün ise elinde kelepçeyle görüntülendi.