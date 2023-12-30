Türkiye Mehmetçiklerimiz ve Gazze’deki şehitlerimiz için tek yürek: Milyonlar Galata Köprüsü’ne akın edecek

Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamına tanıklık etti. Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına adeta soykırım gerçekleştirdi. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda binlerce masum can hayatını kaybederken, sözde insan hakları savunucusu olan ülkeler, yaşanan zulmü ve soykırımı görmezden geldi. Türkiye ise ilk günden bu yana Filistin halkının sesi oldu, haklı davalarını destekledi.

TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ SESİ OLDU

Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için her platformda desteğini sürdüren Türkiye, yeni yılın ilk gününde de hem kahraman Mehmetçiğimiz hem de Gazze'deki şehitlerimiz için anlamlı bir yürüyüş düzenledi. Milli İrade Platformu'nun önderliğindeki STK'lar tarafından 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde vatan savunmasında şehadet şerbetini yudumlayan kahramanlarımız ve Filistin'e destek için bir yürüyüş düzenleneceği belirtildi. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla platform üyesi kuruluşların gerçekleştireceği yürüyüşe tüm Türkiye'den destek geldi.