Akrabalarına yardıma giden uzman çavuş canından oldu

Kayseri Hal Kompleksi'nde husumetli iki grup arasında silahlar ve bıçaklar çekilmişti.
Pazar esnafı Niğmet, Kerem, Can, Yılmaz Can ve İbrahim Daşdemir meyve -sebze almak için geldikleri halde aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. Şüpheliler Adem Oral'ın kamyonetine ateş açarak kaçtı. Bu sırada Adem Oral'ın akrabası olan Turgut Uzun başından vurularak ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Turgut Uzun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AKRABASINA YARDIM İÇİN GELMİŞ
İki grup arasında çıkan çatışmada başından vurulan Turgut Uzun'un Konya'da görev yapan uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Turgut Uzun'un izinli olarak geldiği memleketinde akrabası olan Adem Oral'a yardım için olay günü hale geldiği öğrenildi.