Akrabalarına yardıma giden uzman çavuş canından oldu

Kayseri Hal Kompleksi'nde husumetli iki grup arasında silahlar ve bıçaklar çekilmişti.

Pazar esnafı Niğmet, Kerem, Can, Yılmaz Can ve İbrahim Daşdemir meyve -sebze almak için geldikleri halde aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. Şüpheliler Adem Oral'ın kamyonetine ateş açarak kaçtı. Bu sırada Adem Oral'ın akrabası olan Turgut Uzun başından vurularak ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Turgut Uzun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.