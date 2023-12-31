Asrın dayanışması

Depremin ilk anından itibaren depremin en fazla etkilediği 11 il olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın çevresindeki belediyeler yardıma koştu. İlerleyen zamanla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen bölgeye ulaşan belediyeler, arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini depremden etkilenen kentlere yönlendirdi ve acil ihtiyaçların giderilmesinin ardından barınma, yiyecek ve giyecek temini, altyapı, temizlik alanlarındaki çalışmalarını AFAD'ın koordinesinde yerine getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asrın Felaketi'nden sonra belediyelerin çalışmasına değinerek depremden etkilenen illerde kardeşlik köprüsü kurduklarını dile getirmiş ve AK Partili 807 belediyenin teyakkuza geçirildiğini söylemişti. 11 ilde arama-kurtarma ekibi olan 284 AK Partili belediye 42 bin 360 personeliyle AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştı. Geri kalan 523 belediye ise temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde lojistik destek sağladı. Depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye'de hayat normale dönene kadar AK Partili 250'ye zimmetlendi ve görevlendirmeler yapılarak depremzedeler yalnız bırakılmadı. Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay'da 793 araç, 2 bin 844 personel, 134 jeneratör ve 760 projektör ile ilk günden itibaren görev aldı. Konteyner kent kurulumu, arama kurtarma, su temini, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme gibi alanlarda çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da her gün 23 bin civarında ekmek çıkardı ve mobil mutfaklarıyla günlük 16 bin depremzedeye yemek dağıttı.Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi 50 TIR un, 10 tır besi ve süt yemi, 10 ton köpek maması sevk etti. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekipleri de Hatay'da zarar gören hatları onardı, çadır kentlere su deposu yerleştirdi ve 41 farklı noktada 100'ü aşkın kabinle seyyar tuvalet hizmeti sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1000'e yakın personel ve 300'ü aşkın araç-ekipmanla deprem bölgesinde çalışmalar yürüttü. Deprem bölgesinde üç alanda toplam 2 bin konteynerle oluşturulacak 110 bin metrekare alana sahip geçici konaklama alanı oluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi 20 araçla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 132 mahalle ve köyde depremzedelere hizmet vererek depremzedelere gıda erzak paketi, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı soba, yakacak odun kömür, çadır, kıyafet, bebek bezi ve maması gibi ihtiyaç malzemeleri dağıttı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman ve İskenderun'da toplam 550 konteynerlik kent kurdu. 200'den fazla insani yardım TIR'ını bölgeye yollayan belediye, 500'ü aşkın personeli ve 200'den fazla araç, mobil aşevi, çay, su dağıtımı ve 1 Mobil Afet Koordinasyon TIR'ıyla çalışmaları yürüttü. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 75 mahallede depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarını onardı. Kullanıma uygun hasarsız binalarda biriken atık suları temizleyen ekipler, mevcut hatları işler hale getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 296 arama kurtarma, 129 sosyal yardım, 307 ulaştırma ekibi olmak üzere toplam 732 personelle afet bölgesinde görev yaptı. Yardım malzemesi taşıyan 500'den fazla tırın deprem bölgesine sevkiyatı da yapıldı. 135 iş makinesi, 400 sosyal yardım aracı desteğiyle afet bölgesinde çalışmalara devam eden belediye, bölgeye gönderdiği aşevi, mobil tuvalet ve duşlar, mobil ikram TIR'ıyla afet bölgesinde hizmet verdi. Çorum Belediyesi, deprem bölgesine 50 tır ve 21 kamyon yardım malzemesi, 100 civarında iş makinesi ve araç, mobil ikram aracı, 156 kurtarma malzemesi, 35 bin litre motorin, 226 arama kurtarma ve destek personeli ile 36 su ve kanalizasyon teknik personeli gönderdi.Deprem bölgesine 43 iş makinesi, 6 arama kurtarma aracı, 15 kamyon-kamyonet, 5 itfaiye aracı, 25 otobüs ve 2 mobil aşevi ile 397 personelini sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yardım malzemelerini taşıyan 44 tırı bölgeye ulaştırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri görevlendirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde, risk taşıyan salgın hastalıklara karşı vatandaşların ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi depremin ardından aralarında vinç, iş makinesi, cenaze aracı, su tankeri ve temizlik araçlarının da bulunduğu toplam 250 araç ile insani yardım malzemesi taşıyan 103 tır ile 1 ton kedi ve köpek maması bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ tarafından da depremzedelere günlük 10 bin köfte, ekmek ve ayran ikramında bulunuldu. Ayrıca Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderilerek bölgede temizlik, çöp toplama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Barınma ihtiyacına istinaden de Kahramanmaraş'ınElbistan ilçesine 23 konteyner gönderildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalışmalar yaptı. Her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapıldı. Kahramanmaraş ve Hatay'da 700 bin kişilik çorba, 382 bin hazır gıda, 200 bin ekmek, 200 bin tortilla, 72 bin sıcak yemek ve 30 bin içme suyu ikram etti. Hatay'ın Defne ilçesinde 1 çadır kent, 1 sahra hastanesi, 1 de kalıcı mutfak kurulumu yapıldı. Çocuklar için mini futbol sahası hazırlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ilk gününden bugüne 284 personeli, 221 araçla bölgeye gönderdi. Vatandaşların da desteğiyle toplanan yardımlar, 22 tırla deprem bölgesine ulaştırıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 147 araç ve 233 personelle enkaz kaldırmadan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma yürüttü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinde depremzedelerin banyo ve tuvalet sorununun çözümü için çalışma gerçekleştirdi. SASKİ ekipleri, kamu kurumları dahil depremde zarar gören şebeke suyu ve elektik tesisatlarını tamir çalışmalarında öncü oldu.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asrın Felaketi'nin hemen ardından deprem bölgelerine 91 personel, 91 iş makinesi, 42 yardım tırı, 81 bin ton yakıt, 29 bin muhtelif ihtiyaç, 833 çadır, 100 şofben, 52 bin 500 maske, 500 tulum, 450 bin paket gıda malzemesi, 6 bin 500 inşaat malzemesi, 6 bin 143 battaniye, 5 bin 670 giysi, 1010 ısıtıcı, 990 uyku seti, 567 çocuk masası, 226 mobil tuvalet, 94 çöp konteyneri, 63 su deposu ve cenaze hizmetlerinde kullanılan 12 bin malzeme ulaştırdı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 639 personel, 171 araç, 128 iş makinesi, jeneratör, kompresör, kırıcı ve kesiciden oluşan 48 malzeme, 3 karavan, 15 konteyner, 8 cenaze yıkama aracı, nakil aracı, 5 mobil mutfak, ilaçlama aracı, 2 yol süpürme aracı ve 3 yakıt tankeri gönderdi. İlçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımlarıyla 1000'den fazla TIR yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı. Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde 117 aileye konteyner kent kuruldu. Mühendislerden oluşan 6 araçlık teknik destek ekibi bölgeye gitti. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem arama kurtarma çalışmalarına katıldı hem de Hatay İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale etti