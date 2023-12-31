Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajını video konferans yöntemiyle paylaştı. Türkiye'nin asıl çıkışını 2024 yılında yapacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde biz farkımızı bir kez daha göstererek üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz." dedi.

Erdoğan, mesajına şu sözlerle başladı:

"Bu gece 2023 yılını tamamlıyor, 2024 yılına adım atıyoruz. Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aslında her yeni yılın sevinçle, umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu yeni yıla hem bölgemizdeki ve dünyadaki olumsuzluklar, hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle buruk bir şekilde giriyoruz."