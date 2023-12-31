Doğu ve Güneydoğu Hizmet siyasetiyle tanıştı

PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip olan Diyarbakır'ın birçok noktasında restorasyon çalışmaları ve uygulanan projelerle büyük dönüşüm yaşanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surların kaderi, 2021 yılında kente ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla değişti. Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Surda Diriliş' projesiyle tarihe tanıklık eden tarihi yapı kurtarıldı. Yapılan özverili çalışmalar sayesinde burçların iç ve dış bölümleri onarıldı. Ardından gece konduların temizlenmesine başlandı.Surların çevresi yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede 500'den fazla kaçak yapılardan temizlendi. Surların duvarlarına dahi yapılan betonlar ise, yapıya zarar verilmemesi amacıyla uzman ekipler tarafından itina ile yerinden söküldü. Çevresi betonlardan kurtarılan surların etrafı yeşil alana oldu ve Fiskaya Mahallesi'ndeki şelale yeniden akmaya başladı.Ziyaretçilerin tarihi surları rahat şekilde gezmelerine olanak tanımak amacıyla 3 bin metrekare alan bazalt ile kaplanarak yürüyüş yolu inşa edildi. Çalışmada ekipler, asfalt yapımı yaklaşık 2 bin 815 metrekarelik bölümü bisiklet yolu şeklinde değerlendirdi.