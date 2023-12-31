Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-5” operasyonu

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik komutanlığı tarafından "Kalkan-5" Operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 63 ayrı yere yapılan operasyonda, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 67 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, bugün İstanbul başta olmak üzere 81 ilde göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik 81 ilde denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere toplam ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz ile göç idaresi başkanlığımızdaki uzman personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."