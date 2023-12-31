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Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:22

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-5” operasyonu

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığınca “Kalkan-5” Operasyonu düzenlendi. 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı. 74 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 5’i tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 67 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz” dedi. Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik bugün İstanbul başta olmak üzere 81 ilde denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-5” operasyonu

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik komutanlığı tarafından "Kalkan-5" Operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 63 ayrı yere yapılan operasyonda, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 67 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, bugün İstanbul başta olmak üzere 81 ilde göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik 81 ilde denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere toplam ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz ile göç idaresi başkanlığımızdaki uzman personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-5” operasyonu
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