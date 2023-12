Hem hizmet hem güleryüz

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgede yürütülen yerel yönetimler, çevre ve iklim değişikliği, tarım ve kentsel dönüşüm ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Başkan Büyükakın, Marmara'daki belediyeleri de kapsayan çevre projelerini detaylarıyla anlattı.Yerel yönetimler, şehirlerin gelişmesi, kalkınması, yaşayanların ihtiyaçlarının karşılaması için vardır. Bunları yerine getirmek, yöneten tarafının asli görevi olmakla birlikte üstüne koyduğu her şey de orada başarılı bir idare olduğunun göstergesidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki hizmetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyasetinin Kocaeli versiyonudur. Yola çıkarken "gönül belediyeciliği" yapmak için çıktık. Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. "Aslolan gönüllere girmektir" dedik. Milletimizle bir ahit imzaladık. Bu ahde harfiyen sadık kaldık. 7 gün 24 saat şehrimizin dertleriyle dertlendik. Nerede bir dert varsa, biz hep oradaydık. İş yaparken, büyük iş küçük iş diye ayırmadık. Bir taraftan büyük baraj yatırımları yaparken şehrin cadde ve sokaklarındaki mazgalları temizlemeyi ihmal etmedik. Risk yönetimi en büyük önceliğimiz oldu. Yağmurda, karda, müsilajda, salgında, depremde, tedarik zincirlerindeki kırılmada...Her şartta olmamız gereken yerdeydik. Şehrimize çizdiğimiz bu yeni vizyon mukabilinde; var olan güzellikleri ortaya çıkardığımızı, altyapıdan ulaşıma, çevreden spora, kültür turizminden modern tesislere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğimizi gururla söyleyebiliyoruz. Bizim Avrupa'yı ya da dünyanın gelişmiş diğer coğrafyalarını takip eden değil, yaptıklarıyla örnek alınan bir kent, bir ülke olma hayalimiz, hedefimiz vardı, bunu da adım adım gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kendi penceremizden de bu hedefe yakışır işler ortaya koymaya gayret ediyoruz.Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Biz de Kocaeli'nin depreme ve her türlü afete hazır bir şehir olması için projeler üretiyoruz. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında bu işlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğünü kurduk. Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin elverdiği her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu amaçla kentin dört bir yanına yerleştirdiğimiz ivme ölçerlerden sismoloji merkezine, simülasyon merkezimizdeki eğitimlerimizden kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kadar pek çok dev projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi', Türkiye'de ilk defa ilimizde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda afet ve acil müdahale sistemi ilimizde kurulum çalışmalarına başladık. Büyükşehir olarak, Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflamasını yaparak, deprem riskini tanımlamış ve Kocaeli Sismik Tehlike Haritalarını, altı farklı fay için deprem senaryosu üzerinden hazırlamış bulunuyoruz. İlimize ait tüm zemin verilerinin yer aldığı zemin veri bilgi bankasına da veri girişleri aralıksız sürüyor.Değişim, yenilik, vizyon, şehirleşme ve doğru yapılaşma denince akla gelen önemli ikinci başlığımız ise kentsel dönüşüm. Bir kentin yeniden doğuşu, dirilişi için gerekli olan operasyonu yeni yapılaşma modeli ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda oluşturduğumuz master plan ile hareket ederek, 9 milyon 513 bin metrekarelik alanda kamulaştırmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Belirlediğimiz 12 adet kentsel dönüşüm alanında yeni, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları oluşturduk, oluşturuyoruz. Yapımını tamamladığımız 26 bin 909 adet yeni konuta, TOKİ, Kent Konut ve Emlak Konut ile birlikte yaklaşık 8 bin konut daha ekliyoruz. Deprem riski taşıyan sanayinin içinde kalan riskli bölgelerimizi de güvenli rezerv alanlara taşıyoruz. Kentsel dönüşüm ile yeni yaşam alanları, Millet Bahçeleri ile güvenli, yaşanılır bir şehir inşa ediyoruz. Kocaeli'mizi, Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı yatırım ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı, güvenli ve dirençli bir kent haline getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.