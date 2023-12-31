Kent yönetimlerinde Türkiye Yüzyılı başlayacak

AK Parti'nin seçim bildirgesi, "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak. Bunların arasında "üreten belediyecilik, dinamik belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, dijital belediyecilik" gibi başlıklar yer alacak. Sosyal belediyecilik başlığı altında yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra kadınlara yönelik projeler de yer alacak. Bunların başında mahalle kreşleri, emekli kartları gelecek.Yeni konseptin temelini "güvenli ve dirençli şehirler" oluşturacak. Bu kapsamda, "depreme ve doğal afetlere dayanıklı, sokakta rahat gezilebilen, nüfus yoğunluğu azaltılmış, nefes alabilen" şehirler oluşturulacağının altı çizilecek.Yerel seçim bildirgesinde yer alacak vaatlere ilişkin bakanlıklar da çalışma yapıyor. Tarım Bakanlığı, raflardaki gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin bir proje hazırladı. Tüm gıda maddeleri için barkot sistemi kurulması öngörülüyor. Güvenli şehirler kapsamına "güvenli gıda" da gireceği için belediyelere denetimde aktif rol verilmesi düşünülüyor.