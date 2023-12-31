Kentsel dönüşümde “AK belediyecilik” farkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tarihi bir ivme kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları, son 11 yılda ulusal seferberliğe dönüştü. 2012 yılından bu yana yurt genelinde 2 milyon 200 bin riskli yapı sağlam ve güvenli hale getirildi, bu süreçte harcanan tutar 480 milyar lirayı aştı. Kentsel dönüşüm hamlesine en fazla destek ise AK Partili belediyelerden geldi.Deprem korkusunun her saniye yaşandığı İstanbul'da bugüne kadar 800 bin bağımsız birim yenilenerek "risk" grubundan çıktı. 11 yıllık süreçte megakentteki kentsel dönüşüm çalışmalarına en büyük destek ise AK Partili belediyelerden geldi. 2012'den bu yana yalnızca Esenler'de 80 binden fazla riskli yapı dönüşüme uğradı. Halihazırda İstanbul genelinde devam eden inşaatların sayısı ise 170 bini aştı.Bugüne kadar 40 bin riskli yapının güvenli hale getirildiği Ankara'da da benzer bir tablo ortaya çıktı. 11 yıllık süreçte dönüşüm atağına en büyük destek Mamak, Altındağ ve Sincan'dan geldi. 19 AK Partili ilçe belediyesinin bulunduğu başkentte yaklaşık 15 bin konutun dönüşümü sürüyor. Yalnızca Mamak'ta devam etmekte olan toplam inşaat sayısı ise 10 bini aşıyor.Halihazırda 37 milyon bağımsız birimden oluşan Türkiye'de 6 milyon riskli yapı bulunuyor. Kentsel dönüşüme teşvik için hayata geçirilen Yarısı Bizden ve Yerinde Dönüşüm gibi tarihi projelere ise şimdiden milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Deprem bölgesinde kendi yapısını yerinde yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi imkanı sunan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 250 bini aşarken, İstanbullular için büyük bir umut haline dönüşen Yarısı Bizden Kampanyası'na ise 1.2 milyonu aşkın başvuru geldi.1,5 milyon riskli bağımsız birime sahip olan İstanbul için de 5 yıllık 'dönüşüm süreci' başladı. Tarihi seferberliği duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm riskli yapıların 5 yıl içinde sağlam ve güvenli hale getirileceğini müjdeledi. 7,5 milyon bağımsız birimden oluşan İstanbul'da böylelikle her 5 yapıdan birinin dönüşüme girmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi planlanıyor. Hedef doğrultusunda hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası ile de yaklaşık 350 bin konutun dönüştürülmesi amaçlanıyor.