Yerel yönetimlerin değişen yüzü: Ulaşım

Türkiye son 21 yılda asırlık projeleri hayata geçirdi. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen büyük eserlerle elde edilen başarılar vatandaşların hayatını daha konforlu bir hale getirdi. Özellikle ulaştırma alanında yerel yönetimlere yönelik hayata geçirilen projelerle birlikte bir vatandaşlar daha kaliteli imkanlara kavuştu.
BİR MİLYAR KİŞİ KULLANDI
Dünyanın en özgün projelerinden olan 76 kilometrelik Marmaray, 29 Ekim 2013 tarihinde, Cumhuriyetimizin 90'ıncı kuruluş yıl dönümünde hizmete sunuldu. Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından Avrupa ile Asya arası yolculuk süresi 4 dakikaya indi. 2023 yılı itibariyle Marmaray'ı 1 milyarın üzerinde vatandaş kullandı.
HATLAR GENİŞLEDİ
12 Nisan 2018'de hizmete açılan 36 kilometre uzunluğundaki Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Marşandiz arası 4 hattan 6 hatta, Marşandiz- Sincan arası 3 hattan 5 hatta, Ankara- Kayaş arası ise 2 hattan 4 hatta çıkarılmıştır. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin %50 oranında ortağı olduğu İZBAN 06.03.2011 itibarıyla ticari olarak işletmeye başlandı. 136 km uzunluğundaki İZBAN hattı 3 etap halinde inşa edildi.
TRAFİĞİ RAHATLATAN HAMLE
Gaziantep'teki Gaziray Projesi 5 Kasım 2022 tarihinde işletmeye açıldı. 25,5 kilometrelik Gaziray projesinde 16 istasyon bulunuyor. Konya'da şehir içi ulaşıma önemli katkı sağlayacak olan Konyaray (17,4 km) projesinin yapım çalışmaları devam ediyor. Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane –İstanbul Havalimanı arası 21 Ocak 2023 tarihinde tren işletmeciliğe açıldı. 37,5 km'lik Gayrettepe, İstanbul Havalimanı arasında 9 istasyon bulunuyor.
İSTANBUL'DAKİ METRO PROJELERİ
İstanbul'da hayata geçirilen vatandaşların hayatını kolaylaştırılan metro projelerden bazıları şunlar:
2015 yılında tamamlanan 4 istasyondan oluşan 4,8 kilometre uzunluğundaki Levent-Hisarüstü Raylı Sistem Bağlantısı
Toplam 7,4 kilometre uzunluğundaki 4 istasyondan oluşan Sabiha Gökçen metro bağlantıları
6,16 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan Başakşehir -Kayaşehir Metro Hattı
2024 yılında tamamlanması planlanan toplam 8,4 km uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı Metro Hattı Projesi Ankara'da hayata geçirilen projeler:
16,6 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan M2 Çayyolu Kızılay Metro Hattı
15,4 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan M3 Batıkent- Sincan-Törekent Metro Hattı
9,2 kilometre uzunluğunda olan ve 9 istasyondan oluşan M4 Keçiören- AKM Metro Hattı
3,3 kilometre uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan AKM-Kızılay Metro Hattı
Farklı illerde hayata geçirilen projeler:
Toplam 6,7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan Kayseri-Anafartalar- YHT Tramvay Hattı İşi
Toplam 19,1 kilometre uzunluğunda olan ve 15 istasyondan oluşan Antalya II. Aşama (Meydan Havalimanı – Expo 2016) Raylı Sistem Hattı
Antalya II. Aşama (Meydan Havalimanı – Expo 2016) Raylı Sistem Hattı
2024 yılında tamamlanması planlanan 3,1 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyondan oluşan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı
2026 yılında tamamlanması planlanan Toplam 15,1 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan Gebze-OSBDarıca Sahil Raylı Sistem Hattı
2026 yılında tamamlanması planlanan 6 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan Bursa Emek – Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı