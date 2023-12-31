Yerel yönetimlerin değişen yüzü: Ulaşım

Türkiye son 21 yılda asırlık projeleri hayata geçirdi. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen büyük eserlerle elde edilen başarılar vatandaşların hayatını daha konforlu bir hale getirdi. Özellikle ulaştırma alanında yerel yönetimlere yönelik hayata geçirilen projelerle birlikte bir vatandaşlar daha kaliteli imkanlara kavuştu.Dünyanın en özgün projelerinden olan 76 kilometrelik Marmaray, 29 Ekim 2013 tarihinde, Cumhuriyetimizin 90'ıncı kuruluş yıl dönümünde hizmete sunuldu. Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından Avrupa ile Asya arası yolculuk süresi 4 dakikaya indi. 2023 yılı itibariyle Marmaray'ı 1 milyarın üzerinde vatandaş kullandı.12 Nisan 2018'de hizmete açılan 36 kilometre uzunluğundaki Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Marşandiz arası 4 hattan 6 hatta, Marşandiz- Sincan arası 3 hattan 5 hatta, Ankara- Kayaş arası ise 2 hattan 4 hatta çıkarılmıştır. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin %50 oranında ortağı olduğu İZBAN 06.03.2011 itibarıyla ticari olarak işletmeye başlandı. 136 km uzunluğundaki İZBAN hattı 3 etap halinde inşa edildi.Gaziantep'teki Gaziray Projesi 5 Kasım 2022 tarihinde işletmeye açıldı. 25,5 kilometrelik Gaziray projesinde 16 istasyon bulunuyor. Konya'da şehir içi ulaşıma önemli katkı sağlayacak olan Konyaray (17,4 km) projesinin yapım çalışmaları devam ediyor. Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane –İstanbul Havalimanı arası 21 Ocak 2023 tarihinde tren işletmeciliğe açıldı. 37,5 km'lik Gayrettepe, İstanbul Havalimanı arasında 9 istasyon bulunuyor.İstanbul'da hayata geçirilen vatandaşların hayatını kolaylaştırılan metro projelerden bazıları şunlar:2015 yılında tamamlanan 4 istasyondan oluşan 4,8 kilometre uzunluğundaki Levent-Hisarüstü Raylı Sistem BağlantısıToplam 7,4 kilometre uzunluğundaki 4 istasyondan oluşan Sabiha Gökçen metro bağlantıları6,16 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan Başakşehir -Kayaşehir Metro Hattı2024 yılında tamamlanması planlanan toplam 8,4 km uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı Metro Hattı Projesi16,6 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan M2 Çayyolu Kızılay Metro Hattı15,4 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan M3 Batıkent- Sincan-Törekent Metro Hattı9,2 kilometre uzunluğunda olan ve 9 istasyondan oluşan M4 Keçiören- AKM Metro Hattı3,3 kilometre uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan AKM-Kızılay Metro HattıToplam 6,7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan Kayseri-Anafartalar- YHT Tramvay Hattı İşiToplam 19,1 kilometre uzunluğunda olan ve 15 istasyondan oluşan Antalya II. Aşama (Meydan Havalimanı – Expo 2016) Raylı Sistem HattıAntalya II. Aşama (Meydan Havalimanı – Expo 2016) Raylı Sistem Hattı2024 yılında tamamlanması planlanan 3,1 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyondan oluşan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı2026 yılında tamamlanması planlanan Toplam 15,1 kilometre uzunluğunda olan ve 11 istasyondan oluşan Gebze-OSBDarıca Sahil Raylı Sistem Hattı2026 yılında tamamlanması planlanan 6 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan Bursa Emek – Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı