3 ilde düzensiz göçmen denetimi... 121 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 59 Mobil Göç Noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

İSTANBUL'DA SIKI DENETİM

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracımızda 156 uzman personel görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.

"İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya hesabından İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

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