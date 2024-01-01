AK Parti yerel seçim için sahaya iniyor

AK Parti, 14-28 Mayıs seçimleriyle birlikte gerek Meclis'te Gerek Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiği tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferine imza attı. Şimdi de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni bir zafere hazırlanan AK Parti hazırlıklarına hız verdi. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar dev hazırlık yapıldı. AK Parti yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek. 15 Ocak'ta adayların birçoğu açıklanacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek. Yeni yılla birlikte tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak. Erdoğan miting turunun startını 20 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen illerde verecek.