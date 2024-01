Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: 2024’te Türkiye’nin yıldızını yükselteceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolasıyla yayınladığı video mesajda Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı:Aziz milletim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2023 yılını tamamlıyor, 2024 yılına adım atıyoruz. Yeni takvim yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip, Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni asrına ayak bastığı bir dönemde, daha büyük hedeflere yönelirken, azmimizi ve gayretimizi sürekli perçinliyoruz. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bizi kimse bölemeyecek. Devletimiz 2023 hedeflerinin bir sonraki safhası olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirdikçe, Allah'ın izniyle ay yıldızlı bayrağımızın yükselişi hep sürecektir. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam ettikçe, önümüzdeki sisler giderek dağılacak. İstiklalimizden ve istikbalimizden taviz vermedikçe, kimse kutlu yürüyüşümüzün önüne geçemeyecek. Emperyalistlerin başımıza musallat ettiği vesayet güçleriyle, darbecilerle, terör örgütleriyle, siyasi ve sosyal mühendislik projeleriyle çok vakit, çok enerji, çok insan kaybettik. Artık bu numaralara karnımız tok. Böyle ağır faturalar ödemeye niyetimiz de yok. Her fırsatta tekrarladığımız, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Vatan' düsturumuzun anlamı işte bu. İnşallah 2024, darbe girişimi, Kovid-19, bölgemizdeki çatışmalarla derinleşen sıkıntılı dönemlerden kurtulup, hedeflerimize kilitlendiğimiz bir yıl olacak. Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde, biz farkımızı bir kez daha göstererek, üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz. Evet, 2023 hedefleri başlangıçtı; asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı ile 2024'le birlikte başlatıyoruz. Bu mücadeleyi de, sizlerin desteğiyle zafere ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu duygularla bir kez daha yeni takvim yılının milletimizin tüm fertlerine ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.Her yılın; sevinçle, umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, bu yeni yıla, hem bölgemizdeki ve dünyadaki olumsuzluklar hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle, buruk bir şekilde giriyoruz. İnsanlığın tamamı için daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek umudumuzu elbette muhafaza ediyoruz. Bunun için önce, sözde demokrat ve özgürlükçü ülkelerin eli kanlı terör örgütlerine verdikleri destekleri kestiğini görmemiz gerekiyor. Bunun için önce, Gazze'de masum çocukların, kadınların katledilmesine karşı tüm ülkelerin ve kurumların ortak tavır aldığını görmemiz gerekiyor. Bunun için önce, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, bireyleri acıya boğan ve ülkelerin kaynaklarını heba eden çatışmaların durdurulması için adil ve samimi çaba gösterildiğini görmemiz gerekiyor. Bunun için önce, asırlardır sömürülen ve onurları çiğnenen toplumların zenginliklerinin kendi gelecekleri, refahları, güvenlikleri için kullanıldığını görmemiz gerekiyor. Velhasıl, umutları fiiliyata dönüştürmek için dünyadaki tüm ülkelerin, kurumların, fertlerin ortak değerler ve ilkeler etrafında bütünleşmesini temin etmemiz gerekiyor. Türkiye dünyaya ve bölgemize huzur iklimi hâkim olmadan bizim de huzur bulamayacağımız anlayışıyla, herkes için aynı standartları diliyor. Bu anlayışla, bölgemizdeki barış çabalarını neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz.Türkiye'nin büyümesi demek, asırlardır bizim tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demek. Bizim güçlenmemiz demek, kendi refah ve güvenlikleri için diğer herkesi araç olarak kullananların, sömürenlerin, ezenlerin düzenlerinin sonuna gelinmesi demek. Bizim sesimize daha çok kulak verilmesi demek, hak, adalet, özgürlük ve vicdan arayışlarının güçlenmesi demek. Bu millet hedefleri için bedel ödemekten çekinmedi.