Filistinli gazetecilere vefa günü

Filistin halkı, Filistinli gazetecilerin fedakarlıklarına ve mücadelesine desteklerini takdir etmek için her yıl 31 Aralık'ı "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" olarak kutluyor. Hamas, Filistinli Gazeteciye Vefa Günü'nde Filistinli gazetecilerin rolünü ve mesajını güçlendirecek, işgal güçlerinin cinayetlerinden onları koruyacak ve güvenli çalışma ortamı sağlayacak bir şeref misakı üzerinde uzlaşma sağlanması çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çalışan basın mensupları, "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla Deyr El Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi önünde gösteri düzenledi. İsrail güçleri şu ana kadar 101 doktor ve sağlık personeli ve 20 gazetecinin de aralarında olduğu 2 bin 600 kişiyi alıkoydu. Saldırılarda 100'ü aşkın gazeteci katledildi.