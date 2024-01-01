Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ile TCG Gökova firkateynine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kilis Çıldıroba'ya gitti. 6'ncı Kolordu Komutanlığı'na ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na geçen Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu sırada telefonla bölgede görev yapan Mehmetçiklere seslendi.Erdoğan şunları kaydetti: "Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum."