Selçuk Bayraktar kızıyla Galata Köprüsü’ne geldi

Milli İrade Platformu'nun 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü'ne on binlerce İstanbullu katıldı.
Saat 06.00 sıralarında çocuk, yaşlı ve gençlerden 7'den 70'e binlerce vatandaş Eminönü, Karaköy, Sultanahmet ve Süleymaniye'yi doldudu.
Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü'ne Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da omzunda kızıyla yürüyerek Galata Köprüsü'ne geldi.