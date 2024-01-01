Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar kızıyla Galata Köprüsü'ne geldi
Giriş Tarihi: 1.1.2024 09:01

Selçuk Bayraktar kızıyla Galata Köprüsü'ne geldi

On binlerce İstanbullu Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü'ne katıldı. Tarihi güne ev sahipliği yapan yarımadada 'Nehirden Denize Özgür Filistin' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları yankılandı. Galata Köprüsü'ndeki etkinliğe Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da kızıyla katıldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Selçuk Bayraktar kızıyla Galata Köprüsü’ne geldi

Milli İrade Platformu'nun 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü'ne on binlerce İstanbullu katıldı.

Saat 06.00 sıralarında çocuk, yaşlı ve gençlerden 7'den 70'e binlerce vatandaş Eminönü, Karaköy, Sultanahmet ve Süleymaniye'yi doldudu.

Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü'ne Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da omzunda kızıyla yürüyerek Galata Köprüsü'ne geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar kızıyla Galata Köprüsü'ne geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA