Siyasi rant devşirmeye çalışmıştı! ’Milli Yas’tan, vur patlasın çal oynasına...

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Metina bölgesindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker geçen hafta şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtı başlatarak büyük bir operasyon başlattı, birçok terör hedefini imha etti. TBMM'de siyasi partilerden AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi terörü lanetleyen ortak bildiriye imza atarken CHP, DEM Parti ile birlikte bildiriye imza atmadı.
'DEM' İLE BERABER OLUP BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR
Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve DEM Parti ise ortak metne imza atmayıp reddetti.
MİLLİ YAS İSTEMİŞLERDİ
Bölgede ise operasyonlar aralıksız sürerken muhalefet durumu siyasi rant malzemesine dönüştürmeye çalıştı. Meclisteki ortak bildiriye imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu milli yas ilan edilmesini istedi.
Dün gece ise ekranlarda ilginç görüntüler vardı.
MİLLİ YAS İSTEMİNDEN SONRA OYUN HAVASI YADIRGANDI
Milli yas ilanını siyasi malzeme yapmaya çalışan CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, dün gece ise Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu sanatçıların oyun havasına iştirak etti. Özel ve İmamoğlu alkışlarla tempo tutarken müziğin ritmine de kendilerini kaptırdı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Müziğe ayak uyduran ikili, milli yas isterken yılbaşında ekranlarda böyle bir görüntü vermeleri seyirciler tarafından sosyal medyada yadırgandı.
İşte o tepkilerden bazıları:
"PROGRAMIN CANLI OLMADIĞI DİKKATE ALININCA..."
*Bu başka bir yüzsüzlük boyutu. İki üç gün önce "Şehitlerimiz var neden milli yas ilan edilmiyor" diye kampanya düzenleyen CHP kitlesi, şimdi döne döne göbek atıyor.
*Bunların yastan anladığı şu: Şehidimizin cenazesinin olduğu bir gün önce şehit cenazesine katılmak,daha sonra da Pkk sözcüleri ile görüşme yapmak. Hepsi bu kadar.
*Oynamayı geçtik üstelik adamlar gerdan kırarak oynuyor!. Bunlar gibi samimiyetsizi az görünür
*Bu o kadar rahat anlaşılır ki Gerçekte yas tutacak insan eğlenmez.. Hem PKK ya güzelleme yapan Selahattinin çizgisini beğen, hem bu tarafa dönüp milli yas ilan edelim de!
*Bunların şehide saygısı buraya kadar işte.
*Programın canlı olmadığı dikkate alınınca şehitlerin olduğu günlerde bile çekimleri yapılmış olabilir.
*Bunların şehitlere üzüldükleri yas ilan edilmesi hepsi hikaye.. Allah bunlara fırsat vermesin