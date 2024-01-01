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Giriş Tarihi: 1.1.2024 12:13 Son Güncelleme: 1.1.2024 12:23

Siyasi rant devşirmeye çalışmıştı! 'Milli Yas'tan, vur patlasın çal oynasına...

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 şehit için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında oyun havasıyla sahnede eğlenmesi yadırgandı. İmamoğlu ve Özel'in bu iki yüzlü tavrı sosyal medyada da büyük tepki topladı. 'Samimiyetsizler' yorumları yapıldı.

Siyasi rant devşirmeye çalışmıştı! ’Milli Yas’tan, vur patlasın çal oynasına...

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Metina bölgesindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker geçen hafta şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtı başlatarak büyük bir operasyon başlattı, birçok terör hedefini imha etti. TBMM'de siyasi partilerden AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi terörü lanetleyen ortak bildiriye imza atarken CHP, DEM Parti ile birlikte bildiriye imza atmadı.



'DEM' İLE BERABER OLUP BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve DEM Parti ise ortak metne imza atmayıp reddetti.

MİLLİ YAS İSTEMİŞLERDİ

Bölgede ise operasyonlar aralıksız sürerken muhalefet durumu siyasi rant malzemesine dönüştürmeye çalıştı. Meclisteki ortak bildiriye imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu milli yas ilan edilmesini istedi.

Dün gece ise ekranlarda ilginç görüntüler vardı.

MİLLİ YAS İSTEMİNDEN SONRA OYUN HAVASI YADIRGANDI

Milli yas ilanını siyasi malzeme yapmaya çalışan CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, dün gece ise Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu sanatçıların oyun havasına iştirak etti. Özel ve İmamoğlu alkışlarla tempo tutarken müziğin ritmine de kendilerini kaptırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Müziğe ayak uyduran ikili, milli yas isterken yılbaşında ekranlarda böyle bir görüntü vermeleri seyirciler tarafından sosyal medyada yadırgandı.

İşte o tepkilerden bazıları:

"PROGRAMIN CANLI OLMADIĞI DİKKATE ALININCA..."

*Bu başka bir yüzsüzlük boyutu. İki üç gün önce "Şehitlerimiz var neden milli yas ilan edilmiyor" diye kampanya düzenleyen CHP kitlesi, şimdi döne döne göbek atıyor.

*Bunların yastan anladığı şu: Şehidimizin cenazesinin olduğu bir gün önce şehit cenazesine katılmak,daha sonra da Pkk sözcüleri ile görüşme yapmak. Hepsi bu kadar.

*Oynamayı geçtik üstelik adamlar gerdan kırarak oynuyor!. Bunlar gibi samimiyetsizi az görünür

*Bu o kadar rahat anlaşılır ki Gerçekte yas tutacak insan eğlenmez.. Hem PKK ya güzelleme yapan Selahattinin çizgisini beğen, hem bu tarafa dönüp milli yas ilan edelim de!

*Bunların şehide saygısı buraya kadar işte.

*Programın canlı olmadığı dikkate alınınca şehitlerin olduğu günlerde bile çekimleri yapılmış olabilir.

*Bunların şehitlere üzüldükleri yas ilan edilmesi hepsi hikaye.. Allah bunlara fırsat vermesin

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Siyasi rant devşirmeye çalışmıştı! 'Milli Yas'tan, vur patlasın çal oynasına...
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