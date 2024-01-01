Son dakika | Ankara’da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Şahıs hasteneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.