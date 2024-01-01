Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
Giriş Tarihi: 2.1.2024 00:36 Son Güncelleme: 2.1.2024 01:00

Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı

Son dakika haberi: Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı önünde polisin dur ihtarına uymayan bir şahıs etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince yaralı olarak yakalanan şahsın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, şahsın ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika | Ankara’da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu gece saat 23.30'da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Şahıs hasteneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA