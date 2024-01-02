Ankara’da AK Parti’ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu

ÖZCAN: "TÜRKİYE ZİNCİRLERİNDEN KURTULDU"

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin hem bölgesinde hem de tüm dünyada söz sahibi olması için çok çalıştık. 21 yılda büyük atılımlar yapan Türkiye zincirlerinden bir bir kurtuldu. Gezi kalkışması, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ekonomimize yapılan operasyonlar bizleri asla yolumuzdan döndüremedi. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde yapılan genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletimiz demokrasiden ve istikrardan yana olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. Bu sadece bir sayı değil. Bu dökülen ter, kat edilen yol, sıkılan el, girilen gönül, yaslanılan omuz, inanılan bir aşk ve büyüyen bir aile. Ankara bizim hepimizin diyene kadar durmak yok." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin Siyonist ve emperyalist güçlerden arınmasından rahatsız olanların oynadıkları oyunlara rağmen Türk Milleti'nden aldığı güç ve destekle Türkiye üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları bozarak emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydeden Özcan, "Türkiye yüzyılı vizyonu ile yeni bir döneme girerken partimiz de vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor.