CHP’nin iki yüzü! DEM Parti kongresinde Atatürk posterleri toplandı

1 HAFTA ÖNCE VARDI

Her fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme dönemine başlayan CHP'de son mürai Esenyurt'ta ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde X hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Atatürk fotoğrafı yer alıyordu.

1 HAFTA SONRA KALDIRTTI

31 Aralık 2023 tarihinde ise aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı Atatürk bayrakları DEM Partililer tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt da katıldı. Bozkurt'un, skandal olaya müdahale etmediği gibi, Atatürk fotoğraflarının kaldırılmasına tepki dahi göstermediği ortaya çıktı.