CHP’nin iki yüzü! DEM Parti kongresinde Atatürk posterleri toplandı

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken CHP'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Esenyurt'ta 1 hafta arayla aynı kültür merkezinde yapılan Sarıkamış şehitleri anma programında görülen Atatürk posterleri aynı salonda 1 hafta sonra düzenlenen DEM Parti ilçe kongresinde kaldırtıldı. CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise sadece DEM'lileri tebrik etmekle yetindi.
1 HAFTA ÖNCE VARDI
Her fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme dönemine başlayan CHP'de son mürai Esenyurt'ta ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde X hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Atatürk fotoğrafı yer alıyordu.
1 HAFTA SONRA KALDIRTTI
31 Aralık 2023 tarihinde ise aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı Atatürk bayrakları DEM Partililer tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt da katıldı. Bozkurt'un, skandal olaya müdahale etmediği gibi, Atatürk fotoğraflarının kaldırılmasına tepki dahi göstermediği ortaya çıktı.
CHP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 'OY KAYGISI'
Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Esenyurt İlçe Sorumlusu Tarkan Burçak Uygun, "Esenyurt Belediyesi'ne bağlı kültür merkezinde asılı bulunan Atatürk fotoğraflarının DEM Partililer tarafından kaldırılması ve CHP'li Başkanın da programa katılmasına rağmen bu duruma tepkisiz kalması ikiyüzlü siyasetlerinin ispatıdır. Hani Atatürk kırmızı çizginizdi? Demek ki sizin asıl çizginiz oy kaygınız. Ha Disney kafası ha CHP kafası." dedi.
İTTİFAK ORTAKLARININ ATATÜRK DÜŞMANLIĞINA SESSİZLER
CHP'lilerin, DEM Partililerin Atatürk düşmanlığına ses çıkaramadığını vurgulayan Uygun, "Süper Kupa maçında yaşanan olaylar üzerinden gösterdikleri tepkiyi, Atatürk fotoğraflarını indiren ittifak ortakları DEM Partililere gösteremeyenler, algı operasyonlarıyla hedefine ulaşamayacak. Menfaatlerine hizmet ettiğinde Atatürk diye ayağa kalkıp, menfaatine ters düştüğünde aşağı indiren CHP'nin tahterevalli siyasetine karşı vatandaşlarımız 31 Mart'ta hem Esenyurt'ta hem de Türkiye genelinde hakettiği cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.