SON DAKİKA | MİT terör örgütü PKK’nın sözde sorumlusunu Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi

PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan Irak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün para kaynağının kurutulmasına yönelik çalışma yaptı. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticaretinin PKK'nın denetiminde bulunduğu, bölgedeki uyuşturucu ticaret ağının örgütün izninde, örgüt mensupları tarafından doğrudan yönetildiğinin belirlenmesi üzerine MİT'in saha ajanları, organizasyonun başındaki isimlere yönelik istihbarı çalışma yaptı.
Geçmiş dönemde örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerinin organizasyonu ve denetimi için özel olarak görevlendirdiğinin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.
ZEHİR PARASI, KIRSALDAKİ TERÖRİSTLERE
PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği kara paranın Süleymaniye'de Abdulmutalip Doğruci tarafından aklandığı tespit edilmesinin ardından teröristin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Paranın kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri gibi çeşitli teknik ihtiyaçları için kullanıldığının belirlenmesinin ardından saha ajanları tarafından teröristin adresi belirlendi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT düğmeye bastı.
Faaliyetleri saha ajanları tarafından detaylı bir şekilde takip edilen uyuşturucu taciri terörist, Süleymaniye kırsalında bulunduğu sırada nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Cesur Vedat kod adlı teröristin, geçmiş yıllarda İstanbul'da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli soruşturma geçirdiği, örgüte katılmadan önce PKK'nın gençlik çalışmaları yaptığı, 2017 yılında ise Kuzey Irak'a geçerek kırsal da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.