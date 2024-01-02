SON DAKİKA | MİT terör örgütü PKK’nın sözde sorumlusunu Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi

PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan Irak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün para kaynağının kurutulmasına yönelik çalışma yaptı. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticaretinin PKK'nın denetiminde bulunduğu, bölgedeki uyuşturucu ticaret ağının örgütün izninde, örgüt mensupları tarafından doğrudan yönetildiğinin belirlenmesi üzerine MİT'in saha ajanları, organizasyonun başındaki isimlere yönelik istihbarı çalışma yaptı.