Uzman çavuşa son görev

Görev yaptığı İskenderun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Cırnavuk, memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Cırnavuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Cırnavuk'un yakınlarının yanı sıra Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.