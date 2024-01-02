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Giriş Tarihi: 2.1.2024 19:57

Uzman çavuşa son görev

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi.

İbrahim GÜNEŞ
Uzman çavuşa son görev

Görev yaptığı İskenderun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Cırnavuk, memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Cırnavuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Cırnavuk'un yakınlarının yanı sıra Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Uzman çavuşa son görev
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