Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin taziye açıklaması
Giriş Tarihi: 3.1.2024 18:10 Son Güncelleme: 3.1.2024 18:16

Başkan Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin taziye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan’dan, İran’daki terör saldırılarına ilişkin taziye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin taziye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA