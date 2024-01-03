Başkan Erdoğan’dan, İran’daki terör saldırılarına ilişkin taziye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2024
Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.