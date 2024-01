İYİ Parti’deki istifa furyasına Ali Kıdık da katıldı: İYİ Parti muhalefete muhalefet eden konuma geldi

DAHA ÖNCE DE "ANA KÖTÜLERE KULAK VERDİ" DEMİŞTİ

Ali Kıdık sosyal medya hesabından bir başka açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sitem etmişti. Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ana" benzetmesi yaparak "(…) Kötülük o kadar hızla büyüdü ki, iyilerin emeklerinin heba edildiği karanlık bir sokakta bulduk kendimizi. Oysa, sadece iyileri dinlemek yetecekti. Kötüleri hinliklerine hapsetmek yetecekti. Olmadı. 'Ana'ya güvendik. Sadakatimizden taviz vermedik. Ama her defasında aidiyeti sorgulanan, Her defasında itilip kakılan, her defasında yeniden test edilen, biz olduk, 'İYİ'ler oldu. Biz 'Ana'ya güvendik. Ama 'Ana' kötülere kulak verdi. 'Ana' kötülere yol verdi. 'Ana' kötülere güç verdi. Ve işte bugün yaşadığımız kötü günler, göz göre göre, böyle böyle geldi" demişti.

