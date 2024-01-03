Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti’deki istifa furyasına Ali Kıdık da katıldı: İYİ Parti muhalefete muhalefet eden konuma geldi
Giriş Tarihi: 3.1.2024 13:38 Son Güncelleme: 3.1.2024 13:43

İYİ Parti’deki istifa furyasına Ali Kıdık da katıldı: İYİ Parti muhalefete muhalefet eden konuma geldi

İYİ Parti içerisindeki çalkantı istifalarla devam ediyor. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık da İYİ Parti’den istifa edenler furyasına katıldı. Kıdık yaptığı açıklamada, “Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak ‘Muhalefete muhalefet’ eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün ‘Hür ve Müstakil’ denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İYİ Parti’deki istifa furyasına Ali Kıdık da katıldı: İYİ Parti muhalefete muhalefet eden konuma geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında İYİ Parti Genel İstişare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağına dair karar parti içinde istifaların artmasına neden oldu. İYİ Parti'de ittifakı destekleyenler İYİ Parti'den istifa etmeye başladı. İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanırken İYİ Parti içerisindeki çalkantılar da istifalara neden oluyor. En son İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık İYİ Parti'den istifa edenler furyasına katıldı. Kıdık sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum" dedi.

"İYİ PARTİ MUHALEFETE MUHALEFET EDEN KONUMA GELDİ"

Kıdık açıklamanın devamında ise "Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ MÜCADELENİN KIYMETİ OLMADIĞINI GÖRDÜM"

İstifa açıklamasında Kıdık, "Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE "ANA KÖTÜLERE KULAK VERDİ" DEMİŞTİ

Ali Kıdık sosyal medya hesabından bir başka açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sitem etmişti. Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ana" benzetmesi yaparak "(…) Kötülük o kadar hızla büyüdü ki, iyilerin emeklerinin heba edildiği karanlık bir sokakta bulduk kendimizi. Oysa, sadece iyileri dinlemek yetecekti. Kötüleri hinliklerine hapsetmek yetecekti. Olmadı. 'Ana'ya güvendik. Sadakatimizden taviz vermedik. Ama her defasında aidiyeti sorgulanan, Her defasında itilip kakılan, her defasında yeniden test edilen, biz olduk, 'İYİ'ler oldu. Biz 'Ana'ya güvendik. Ama 'Ana' kötülere kulak verdi. 'Ana' kötülere yol verdi. 'Ana' kötülere güç verdi. Ve işte bugün yaşadığımız kötü günler, göz göre göre, böyle böyle geldi" demişti.

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İYİ Parti’deki istifa furyasına Ali Kıdık da katıldı: İYİ Parti muhalefete muhalefet eden konuma geldi
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