Kıbrıslı voleybolcuların da öldüğü İsias otel davası başladı

İlk depremde yıkılan otelde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'deki voleybol turnuvasına katılmak üzere kente gelen 26 öğrenci, öğretmen ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporda, İsias Otel'in 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı daha sonra ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği belirlendi. Dokuz kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat daha eklendiği ortaya çıkarken, binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı tespit edildi.

SANIKLAR HAKKINDA 22,5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturma sonunda Başsavcılık olayda kusuru olanlar hakkında dava açtı. Yapı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor. Katılımın yüksek olması nedeniyle adliyede bodrum katında yer alan konferans salonu mahkeme salonuna çevrildi. Duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılarak savunma yaptı.

KKTC BAŞBAKANI: "TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsias Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını, aralarında ailelerinde bulunduğu yaklaşık 100 kişilik heyetle takip etti. İsias davasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başbakan Üstel, "İsias Oteli davası, depreme ilişkin önemli davalardan biridir. Çıkacak sonuç, Türkiye açısından diğer davalara emsal açısından önemlidir. Çünkü İsias davası bizim de davamızdır. Biz Türkiye Cumhuriyetinin yüce Türk adaletine güveniyoruz" dedi. Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise amaçlarının sadece İsias Oteli'ne ilişkin davada sanıkların cezalandırması olmadığını belirterek, "Tüm depremzedeler için Adıyaman'dayız. İsias Oteli'ni yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.