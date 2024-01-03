MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

200 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON

MİT'in saha ajanları YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in yerini Irak Pencevin'de tespit etti. Yapılan takibin ardından teröristin hareketliliği MİT'in Süleymaniye Pencevin'deki saha ajanları tarafından adım adım izlendi. Operasyon için uygun koşulların oluşmasının ardından Türkiye sınırına 200 kilometre derinlikte SİHA'lar tarafından yapılan operasyonla İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi.