MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberleri: Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlara devam ediyor.
Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer isimli terörist, burada yaralı örgüt mensuplarının da tedavilerini gerçekleştirdi. MİT, Berhudan Kelhor kod adlı teröristin faaliyetlerini Suriye'den Irak'a kadar adım adım izlendi.
200 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON
MİT'in saha ajanları YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in yerini Irak Pencevin'de tespit etti. Yapılan takibin ardından teröristin hareketliliği MİT'in Süleymaniye Pencevin'deki saha ajanları tarafından adım adım izlendi. Operasyon için uygun koşulların oluşmasının ardından Türkiye sınırına 200 kilometre derinlikte SİHA'lar tarafından yapılan operasyonla İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi.