Haberler Gündem Haberleri MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.
Giriş Tarihi: 3.1.2024 10:44 Son Güncelleme: 3.1.2024 10:54

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT, Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında, Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıkta, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberleri: Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlara devam ediyor.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer isimli terörist, burada yaralı örgüt mensuplarının da tedavilerini gerçekleştirdi. MİT, Berhudan Kelhor kod adlı teröristin faaliyetlerini Suriye'den Irak'a kadar adım adım izlendi.

200 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON

MİT'in saha ajanları YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in yerini Irak Pencevin'de tespit etti. Yapılan takibin ardından teröristin hareketliliği MİT'in Süleymaniye Pencevin'deki saha ajanları tarafından adım adım izlendi. Operasyon için uygun koşulların oluşmasının ardından Türkiye sınırına 200 kilometre derinlikte SİHA'lar tarafından yapılan operasyonla İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer’i etkisiz hale getirdi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA