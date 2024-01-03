Salih El-Aruri şehit olmak istiyordu: Bu yola girdiğimiz anda şehadete hazırız demektir

İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinin hangi ülkede olursa olsun öldürülmesine yönelik talimat verdi. Bu talimattan bir ay sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas bürosuna insansız hava aracıyla İsrail saldırı düzenledi. İsrail'in insansız hava aracı ile yaptığı saldırıda Hamas'ın İsmail Haniye'den sonra gelen iki numaralı ismi Salih el-Aruri (57) öldürüldü.



EL-ARURİ KASSAM TUGAYLARININ KURUCULARINDANDI

Salih El-Aruri'nin önemi ise Hamas için çok başka. Hayatını Filistin'in bağımsızlığına adayan Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arura kasabasında doğdu. Buradaki eğitimlerinin ardından orta öğrenimini Ramallah'ta tamamladıktan sonra 1985 yılında El-Halil Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'ne kaydoldu. Öğrencilik yıllarında Filistin'in bağımsızlığı için düşüncesi şekillenen El-Aruri, 1987 yılında Hamas'ın kurulmasının hemen ardından 21 yaşındayken Hamas'a katıldı. Hareketin öğrenci kanadı olan Filistin İslam Bloku'nun lideri oldu. Hamas'ın Batı Şeria'daki kapasitesini güçlendirmek için aktif rol alan El-Aruri, 1990 yılının kasım atında tutuklandı ve altı ay cezaevinde kaldı. 1991 yılında 25 yaşına geldiğinde Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin Kassam Tugayları'nın kuruluşunda yer aldı.

İSRAİLLİ ASKER GİLAD ŞALİT'İN SERBEST BIRAKILMASINDA ROLÜ BÜYÜKTÜ

1992 yılında İsrail tarafından tekrar tutuklanan El-Aruri, 18 yıl boyunca hapishanede kaldı. Sessiz kalacağı ve meydanlardan uzak duracağı beklentisiyle İsrail, El-Aruri'yi Mart 2010'da serbest bıraktı. İsrail tarafından cezaevinden serbest bırakılması ardından İsrail El-Aruri'yi sınır dışı etti. El-Aruri bunun üzerine Suriye'nin başkenti Şam'a yerleşti. 2006 yılında ise İsrailli asker Gilad Şalit'in Hamas tarafından yakalanması sonrasında İsrail ile Hamas arasında beş yıl süren müzakere sonucu İsrail hapishanesindeki 1027 Filistin'e karşılık Şalit serbest bırakılmasında El-Aruri'nin rolü büyüktü. Suriye iç savaşının başlaması üzerine ise Türkiye'ye gelen El-Aruri 2016'da Türkiye'den ayrıldı ve kısa süreli Katar ve Malezya'da kaldı. 2017 yılında ise Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a yerleşti ve aynı yıl Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU

El-Aruri ise 2015 yılında ABD tarafından küresel terörist ilan edilmiş ve mal varlığına el konulmuştu. Hatta ABD El-Aruri hakkında bilgi getirene 5 milyon dolar ödül vaat etmişti. İsrail tarafından Beyrut'ta insansız hava aracıyla suikast sonucu öldürülen El-Aruri, Hamas'ın İsmail Haniye'den sonra gelen iki numaralı ismiydi. El-Aruri yaptığı bir açıklamada, "Halkımız direniyor, bedel ödüyor, şehit oluyor. Biz direnişin bir parçasıyız, bu bedelin de bir parçası olabiliriz. Hamas ve Filistinli direnişçiler, bütün seviyelerden şehitler verdiler. Hamas'ın bütün kurucu lider kadrosu şehit olmuştur. Şehadet bize uzak bir olay değildir. Bu yola girdiğimiz anda şehadete hazırız demektir. Bu da ödediğimiz bedelin bir parçasıdır. Bunlar yolumu değiştirmeyecek, ecel ve ömür yüce Allah'ın elinde. Kimse ne öne alabilir, ne erteleyebilir. Ben bu yaşa geleceğimi bile hayal etmezdim" demişti.