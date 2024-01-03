Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.1.2024 22:36 Son Güncelleme: 3.1.2024 22:48

Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'de gözler, 31 Mart Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarında.

ADAYLARIN İLK BÖLÜMÜ PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti'nin yerel seçim adaylarının bir kısmının ilk olarak bu Pazar günü İstanbul'da açıklanacağını söyledi.

AYIN 15'İNDE SEÇİM BEYANNAMESİ DUYURULACAK

Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta seçim beyannamesi ile birlikte duyurulacağını ifade etti.

Ömer Çelik "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

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Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
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