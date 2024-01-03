Suç örgütü üyelerinin kaldığı villaya operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, liderliğini Ramazan B.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polis, örgütün kentte menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen K.T. ile örgüt üyesi Ç.Ç., A.B. ve H.B.'nin, Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti.

SİLAHLAR İNCELEMEDE

KOM ekipleri, villaya düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T. ile Ç.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabancalar incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.