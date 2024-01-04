9 ilde DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanması Selman-ı Farisi Taburu'na düzenlenen operasyonla 9 ilde 39 adrese eş amanlı baskın yapıldı. İstanbul'da bulunan bazı Yahudi ve Hıristiyan mabetlerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirmek için DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 32 kişi gözaltına alındı. Dikkat çekmemek için alışveriş poşetleriyle dolaşan örgüt üyelerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 4 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanırken, 1 şüpheliye "Ev Hapsi" verildi, 2 kişi ise sınır dışı edildi.