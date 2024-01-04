Başkan adayları 7 ve 15 Ocak’ta açıklanacak

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün akşam genel merkez önünde soruları yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmalarına başkanlık ettiğini söyleyen Çelik, "Temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve toplantılar neticesinde artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü (7 Ocak) İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız" dedi.