Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinin bahçesinde inşa edilen konferans salonunu inceledi. Başkan Erdoğan ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İSTANBUL ADAYI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK
İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.
Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır.
2 KISIM HALİNDE AÇIKLANACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.
31 Mart yerel seçimlerine doğru giden yolda çalışmalarını sürdüren AK Parti belediye başkanı adaylarının bir kısmını 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.
BİR BEYANNAME DE YER ALACAK
Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.
Seçim beyannamesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, hem AK Parti'nin belediyecilik geleneğinin ana esaslarını hem de bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden söylemleri, projeleri içeren bir beyanname açıklayacaklarını kaydetti.
Ömer Çelik, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.
AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi şekilleniyor! ‘Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik’