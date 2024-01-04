Haberler Gündem Haberleri Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti
Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:13

Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti

Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle yargılanan ve ilk duruşmada tahliye edilen 10 sanığa ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından dava açılan 10'u tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Eray Ertürk, Ramin Saeidi, Hüseyin Dicle, Murat Erkek, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perincek'in tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Söz konusu tahliye kararının üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanıkların yeniden tutuklanması için karara itiraz etti.

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Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti
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