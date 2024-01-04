Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından dava açılan 10'u tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.
Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Eray Ertürk, Ramin Saeidi, Hüseyin Dicle, Murat Erkek, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perincek'in tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.