Başsavcılık nefret söylemlerinde bulunan sanıkların tahliyesine itiraz etti

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından dava açılan 10'u tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.