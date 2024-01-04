CHP’li Pınar Uzun Okakın’ın iftirasına Haluk Bayraktar’dan yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'la ilgili olarak 'teşvik alıyorlar' iddialarına yalanlama geldi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açılamada "Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba? Yalan ve iftira rüzgârı diner mi? Alıştık. Bu ne ilk, ne de son... Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız" dedi.

"HELAL KAZANCIMIZIN VERGİSİNİ ÖDEMEKTEN DE ONUR DUYUYORUZ"

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "S/İHA Ar-Ge projelerimizin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte tüm gelirlerimizin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettik. Sektörümüzün açık ara ihracat lideriyiz. Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz."

"TÜM YATIRIMLARIMIZI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açıklamalarına devam eden Bayraktar, "Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik" şeklinde yazdı.

"BU DESTEKLERİ KULLANMAYAN MİLLİ BİR FİRMAYA BU TEPKİ NİYE?"

Son olarak Bayraktar, "Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok. Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmeli. Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. #MilliTeknolojiHamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı" ifadelerini kullandı.