İtalyan Okulu’nda yeni bir skandal daha: Küfür mağduru öğrenciye ‘sınıf tekrarı’ cezası

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İtalyan Okulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni H.S.'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı, küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. Mağdur öğrencilerden M.K., yaşadığı durumu ailesine anlattı. 26 Mayıs'ta okula şikâyette bulunan M.K.'nın ailesi, sıfır tolerans politikası beklediklerini ifade ederek okul yönetiminden daha etkin bir müdahale talep etti.Baskılara dayanamayan okul yönetimi ise öğretmen H.S. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öğretmen H.S. ise okul yönetimine verdiği savunmasında, sınıfta öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ancak küfür olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Ancak soruşturmanın devam etmesine rağmen yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.Tartışmaların odağında yer alan H.S.'nin başını çektiği öğretmenler, 8 Haziran'da okulda apar topar bir toplantı düzenleyerek 25 öğrenciden sadece M.K. hakkında sınıf tekrarı kararı verdi. Sınıf geçme puanı 50 olan dersler için Resim'den 48, Türkçe'den ise 46 puan verilen M.K., sınıf tekrarına bırakıldı. Öğrencinin okuldan alınarak farklı bir okula kaydedildiği, ailenin şikâyeti sonrasında savcılık tarafından açılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.