İYİ Parti’de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti’ye katıldılar

İYİ Parti'deki istifalar devam ediyor. Erzurum'da aralarında önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda İYİ Parti üyesi AK Parti'ye katıldı.
AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında düzenlenen programda, önceki dönem İl Başkanı Fatih Güney, Yakutiye İlçe Başkanı Ömür Dadaş, Aziziye İlçe Başkanı Osman Temur ve ekibinin, bundan sonraki siyasi hayatlarında kendileriyle yol yürüyecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak 3 ilçede ortağı oldukları Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceklerini belirten Başkan Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bir kez daha buradan açıklamak istiyorum ki 20 ilçenin tamamında inşallah Cumhur İttifakı'nın ve bir de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 21 belediyemizde Cumhur İttifakı ile birlikte AK belediyeciliği inşallah 31 Mart'ta da göğüsleyerek şehrimize ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz."