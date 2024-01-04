AK Parti, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında beyanname ve aday belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Partinin kampanya ekibi, beyannamenin ismini "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik" olarak belirledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ismi beğendiği öğrenildi. Bu hafta taslak beyannamenin tamamlanıp haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunularak son şeklinin verilmesi bekleniyor. 7 bölümden oluşması planlanan beyannamenin yaklaşık 200 sayfa olması öngörülüyor. Beyanname 13 Ocak'ta basılacak. 'Gerçek belediyecilik' teması üzerinde şekillenen beyannamede, şehircilik ön plana çıkacak. Sürdürülebilir şehir vurgusu da beyannamede olacak. Beyannamede kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Başıboş sokak hayvanlarına çözümlerden trafik sorunlarına, yatay mimariden alternatif ulaşım ağlarına kadar vatandaşın sorunlarına somut çözümler olacak. AK Parti'nin seçim kampanyası üç bölümden oluşacak. AK Parti yönetimindeki belediyeler, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesine yönelik ayrı söylemler geliştirilecek.