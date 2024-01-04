Yargıtay, AYM’nin ikinci Atalay kararına da uymadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen ve son seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uyulmasına yer olmadığına hükmetti. AYM'nin Atalay'ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği belirtilen kararda, "Anayasa'nın 153'üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı" ifade edildi. Atalay hakkındaki mahkûmiyetin kesin olduğu vurgulanan kararda, AYM'nin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi. Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinin Anayasa'nın 84/2'nci maddesinde belirtilen milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu aktarılan kararda, bu madde yönünden AYM'ye müracaat imkânı tanınmadığı ve bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedildi.