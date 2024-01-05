Bakan Tunç’tan yeni Anayasa mesajı: Milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz

"BİZ MİLLETİMİZLE BERABER YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Adliyesinin önünde planlanan terör eylemini önleyen ama kendi canını feda eden polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı anmak için İzmir'e geldiklerini hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayanlar işte 'Yine acaba terör eylemleriyle, provokasyonlarla bu ülkeyi bezdirebilir miyiz?, Milleti korkutabilir miyiz' diye eylemlerine devam etmeye çalıştılar. Başaramadılar. İşte neden adliyeyi tercih ettiler? Çünkü milletiyle beraber Türk yargısı o gece iş başındaydı. O gece darbecileri durdurmak için milletimiz meydanlara, o gece bugün eleştirdikleri Türk yargısı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı hemen adliyelere koştu. O savcılarımız hemen o darbeciler hakkında soruşturmaları başlattılar, gözaltılar yaptılar. Geçmişte darbecilere destek olan, darbe mağdurlarını yargılayan, idama mahkum eden yargı düzenlerinden bugün darbe mağdurlarının hakkını savunan milletin hakkını savunan darbecileri yargılayan bir hukuk düzenine, yargı düzenine geçtik. İşte bu hazmedilemiyorum. Bunu hazmedemedikleri için de ne yaparlarsa boş. Biz milletimizle beraber yolumuza devam edeceğiz."

Tunç, Cumhuriyet'in son çeyrek asrına Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin damgasını vurduğunu ve Türkiye'nin her alanda 3-4 kat büyüdüğünü, milletin refahının arttığını aktardı.

Son dönemde pandemi ve bölgedeki savaşların ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulyan Tunç, bundan çıkışın da yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşebileceğini dile getirdi.