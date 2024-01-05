Casusluk operasyonunda 26 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

26 TUTUKLAMA 8 SINIR DIŞI TALEBİ

Sabah saatlerinde adliyeye gelen 34 şüpheli savcılıkta ifade verdi. İfadesi tamamlanan şüphelilerden 26'sı "Siyasal veya askerî casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemleri için il göç iradesine teslim edilmesine karar verildi.